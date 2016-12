Personal information store

Da un po’ di tempo sentivo l’esigenza di avere uno spazio personale dove annotare appunti e idee sui progetti in corso (di programmazione, ma non solo), qualcosa di semplice, leggero, che non richiedesse installazioni particolari, e ovviamente sincronizzato su tutte le macchine che uso.

Il formato ideale per strumenti di questo tipo è ovviamente quello dei cari vecchi wiki, e in particolare della loro versione ultraleggera, dinamica, monopagina, che può girare senza nessun tipo di installazione: TiddlyWiki. Ci avevo giocato qualche anno fa, l’avevo trovato elegante e utile ma un po’ ruvido nell’utilizzo pratico, e soprattutto problematico da tenere sincronizzato o installare lato server, e me ne ero quindi dimenticato.

Curioso di vedere se in questi anni era evoluto e se potesse quindi servirmi come information store personale, l’ho scaricato e ci ho giocato per un po’ di tempo. Il risultato, dopo un po’ di smanettamento, è quasi perfetto per quello che mi serve:

in accoppiata con Dropbox i problemi di sincronizzazione sono risolti

la formattazione del testo tipica dei wiki, un po’ scomoda secondo me, può essere abbastanza facilmente sostituita da Markdown

le nuove versioni sono iper-estensibili, fantastico ad esempio l’utilizzo di schede contrassegnate di sistema con testo e codice, per implementare plugin

Se siete alla ricerca di un sistema agile e leggero per organizzare pensieri e appunti dategli un’occhiata, anzi se volete vi clono il mio con già installato Markdown e il paio di configurazioni che servono, così vi evito quel po’ di ricerche per capire come si fa (gli spazi wiki sono spesso parecchio disordinati — ironico per uno strumento che si propone di organizzare l’informazione).