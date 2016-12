Voi come leggete il codice?

Sto facendo un lavoro per una società abbastanza nota (vi dico solo che è un plugin per WP), e alcuni dei commenti fatti al mio codice dal mio referente mi hanno un po’ spiazzato: per capire cosa intendesse ho dovuto fare lo sforzo di uscire dalle mie consuetudini di sviluppo.

Dopo qualche meditazione, sono giunto alla conclusione che i nostri rispettivi approcci alla lettura del codice sono radicalmente diversi. Il mio approccio, quando prendo in mano una classe che non ho mai visto, è prima di tutto di farmi un’idea generale di cosa faccia guardando i nomi dei metodi nel class browser. Fatto questo, scendo se è il caso nel dettaglio dei metodi che mi interessano o mi sembrano cruciali per il suo funzionamento. Per me, quindi, un metodo usato una volta sola non solo ha poco senso — e ne privilegio quindi il riuso rispetto ad altre considerazioni –, ma è addirittura dannoso in quanto inquina la comprensione a colpo d’occhio del codice.

Il mio interlocutore invece segue un approccio diverso: quando prende in mano una classe guarda subito al costruttore, e parte da lì per seguire un eventuale flusso di codice. Per lui un metodo usato una sola volta ha un senso, in quanto incapsula determinate operazioni e — se il nome è scelto con criterio — nasconde parte del codice rendendo più semplice e veloce seguire un eventuale flusso di esecuzione.

Nel caso specifico (un plugin per WP) è probabile che il suo approccio abbia senso, dato che il codice viene eseguito più o meno in sequenza, anche se la sequenza è pilotata dai vari hook di WP, cui sono agganciati i metodi pubblici della classe. Certo è che lavorando di solito in Python/Django, un approccio di questo tipo mi sembra un po’ stravagante.

Sarei curioso di sapere come altri leggono il codice, e se la differenza è dovuta più al framework (WP) che porta a pensare in maniera sequenziale, al linguaggio usato, o se è soprattutto un approccio personale. BTW, questo post è scritto usando il plugin di cui sopra, secondo il principio dell’eat your own dogfood.