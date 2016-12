Jiayu G3, dove comprarlo (e ne vale la pena)?

Riprendo qui alcune risposte che ho mandato per email a chi, dopo aver letto il post di qualche giorno fa su Android e i produttori cinesi, mi ha chiesto dove acquistare il Jiayu G3. Il discorso vale ovviamente in buona parte anche per molti altri cellulari cinesi di questa fascia.



Prima di vedere dove comprarlo, cerchiamo di capire se ne vale la pena. Sto usando il G3 come mio unico telefono da ormai una decina di giorni, e credo di essermi fatto una discreta idea di come va, e soprattutto per chi è adatto. La premessa indispensabile è che, se non avete limiti di budget, probabilmente fate meglio a prendere un cellulare di marca in negozio. Detto questo, vediamo prima perchè non prendere un cellulare come questo:

fate un sacco di foto con il cellulare, e per voi la qualità delle foto è importante; FAIL, fate meglio a prendere un cellulare di marca (Sony ad esempio) usato allo stesso prezzo, e accontentarvi di un hardware un po’ vecchiotto con poca RAM e uno schermo più piccolo e a minore risoluzione

usate tanto il cellulare come navigatore, e avete bisogno di un GPS reattivo, veloce e molto preciso; FAIL, prendete un cellulare di marca, o meglio ancora un navigatore

non avete la più pallida idea di cosa significano termini come root, recovery, adb, e non avete tempo e voglia di imparare smanettando; FAIL, prendete un iPhone o un Nokia/HTC con Windows 8, o rassegnatevi a sapere che il vostro cellulare Android non renderà mai come potrebbe, e avrà probabilmente qualche problema di durata della batteria

siete un gamer, o comunque fate parecchi giochi sul cellulare; FAIL parziale, probabile la potenza della CPU non vi basti, e se andate su modelli più potenti potreste avere qualche probelma di robustezza (parecchi Newman N2 ad esempio hanno lo schermo rovinato dal calore sviluppato dalla CPU dopo sessioni di gioco intense)

Siete passati indenni dalla lista di domande sopra? Vediamo allora perchè potreste trovarvi bene con un cellulare tipo il G3. Per quanto mi riguarda la questione è molto semplice: il mio uso prevalente del telefono (a parte chiamate e SMS) è leggere libri in epub, navigare sul web, consultare forum, vedere video. Uno schermo da 4.5″ in su con ottima definizione e buoni angoli di visuale, e abbastanza RAM per poter utilizzare applicazioni come Flipboard o Currents senza grossi patemi d’animo, hanno un impatto enorme sul modo e la soddisfazione con cui uso il cellulare.

E dato che trovarne uno di marca con queste caratteristiche sotto i 200€ è praticamente impossibile (se avete una botta di fortuna forse un LG L9 usato, che ha comunque una risoluzione nettamente inferiore), la scelta di un modello cinese è quindi praticamente obbligata. Il G3 ha 1Gb di RAM, un ottimo (anche se con una leggerissima dominante gialla come molti Nexus 7) schermo 4.5″ IPS 1280×720 protetto da Gorilla Glass, una batteria enorme che certo non guasta, e per il resto una dotazione hardware che non sarà certo all’ultimo grido, ma è più che sufficiente per non avere impuntamenti o problemi in condizioni di utilizzo normali.

Le dimensioni sono un po’ abbondanti, ma io ho mani grandi e mi ci trovo bene; il GPS non è fulmine di guerra, ma quando serve funziona a sufficienza se ben configurato; la batteria ci mette un po’ a caricarsi, ma dura in eterno con qualche accorgimento; il sistema operativo ha qualche problema, ma ci sono varie patch sui forum di mezzo mondo, e tantissime ROM da provare per trovare quella che più ci si adatta; il decoding hardware dei video è abbastanza pessimo, ma i due core reggono senza nessun problema e in maniera assolutamente fluida il decoding software di video 720p. Eccetera eccetera.

Il mio consiglio, se avete un cellulare che arranca, un po’ di dimestichezza con gli smanettamenti software e voglia di sperimentare, e non vi spaventa il rischio di essere magari tra quel 10% circa di sfortunati che ricevono un apparecchio con problemi hardware (il controllo di qualità non è un pezzo forte dei cinesi a quanto sembra), è di buttarvi. Mi sono dilungato un po’ troppo, dove comprare e magari che modello scegliere tra i tanti che ci sono in giro lo vediamo in un prossimo post.